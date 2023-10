Infoservice Sambenedettese: Micucci ne, Fazzini ne, Feliziani ne, Del Zompo ne, Ndoj 4, Ancillai 4, Bassetti 20, Attili 15, Cardenas 22, L’Innocente 8, Liga 4, Pulsoni.

Pescara: De Laurentiis 7, Santoleri 3, Di Fonzo 11, Toma 1, Santoleri 9, Di Donato 4, Molinari, Di Giovacchino 21, Di Santo 2, Peres 3.

Parziali: 19-20, 14-17, 21-19, 23-14.

Progressivi: 19-20, 33-37, 54-56, 77-70.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arriva la prima fondamentale vittoria per la Infoservice Sambenedettese nel campionato di Serie C Girone Abruzzo Molise Marche. I rossoblù di Coach Micucci superano l’Antoniana Pescara al termine di una gara sicuramente non bella ma estremamente combattuta.

Partiva subito forte l’Infoservice Sambenedettese che toccava subito il massimo vantaggio di 9 punti sull’11-2, la seconda parte del primo periodo era però a favore dei pescaresi che chiudevano il quarto in vantaggio di un punto 19-20. Nel secondo quarto la Sambenedettese reagiva al break ospite 25-34 e si andava all’intervallo sul punteggio di 33-37. Dopo un terzo periodo di gioco ancora in equilibrio e concluso sul 54-56; si arrivava nei minuti finali con l’Infoservice ad inseguire di 3 punti. Era allora decisivo Raul Cardenas con un gran tripla seguito da un canestro di Bassetti a indirizzare e decidere la contesa. Al termine della gara per i rossoblù 22 punti per Cardenas, 20 per Bassetti e 15 per Attili.

L’Infoservice Sambenedettese tornerà in campo domenica 29 ottobre alle ore 18 a San Vito Chietino contro l’Unibasket Lanciano.