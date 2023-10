CUPRA MARITTIMA – Una novità un arrivo per il ponte di Ognisanti al cinema Margherita di Cupra Marittima, oltre ai film già in programmazione.

Si tratta di “Anatomia di una caduta” della regista francese Justine Triet, Palma d’Oro a Cannes 2023. Opera difficile da classificare e da racchiudere in un unico genere, è un viaggio all’interno della coppia, mentre ci si domanda continuamente se è stata la protagonista ad uccidere il marito e progressivamente ci si immedesima nelle dinamiche affettive.

Proseguono poi le proiezioni del colossal di Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon” , ambientato negli anni ’20 durante la conquista dell’oro nero in America e tratto dalla storia vera di due popoli che lottano per la stessa terra, ma anche per l’identità, e, e per i più piccoli, di “Me contro te -Vacanze in Transilvania” di Gianluca Leuzzi.

La programmazione dal 26 ottobre al 1° novembre: