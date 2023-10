SAN BENEDETTO – Sabato 28 ottobre, in viale Buozzi, in prossimità della rotonda Giorgini, è in programma una iniziativa di educazione stradale realizzata, di concerto, tra Polizia Municipale di San Benedetto e il punto vendita Decathlon di Porto d’Ascoli.

Dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18 tutti i bambini dai 6 agli 11 anni potranno utilizzare un apposito percorso ciclopedonale caratterizzato dalla presenza di segnali stradali il cui significato sarà illustrato dagli agenti di P.M. presenti.

Sarà, inoltre, installato un piccolo “laboratorio” per il recupero delle componenti delle biciclette in disuso per implementare la cultura del riutilizzo e le buone pratiche dell’economia circolare.

La partecipazione è aperta a tutti e, alla fine, i partecipanti saranno sottoposti ad un breve esame per il conseguimento della “patente da ciclopedoni”.