Centobuchi, al via un corso gratuito per giovani imprenditori che vogliono sviluppare nuove idee

Il corso, rivolto ad aspiranti imprenditrici e imprenditori dai 18 ai 35 anni pronti a trasformare le loro idee in una realtà lavorativa o a chi già lavora in azienda ma vuole aggiornarsi per migliorare la propria attività, è suddiviso in quattro moduli

di Leonardo Delle Noci