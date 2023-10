SAN BENEDETTO – Si è conclusa con la selezione di sei nuovi i progetti la terza call del progetto RESETTING (Relaunching European smart and SustainablE Tourism models Through digitalization and INnovative technoloGies), dedicato alla transizione delle imprese turistiche europee verso modelli sostenibili che vede la partecipazione del Comune di San Benedetto, insieme ad altre realtà imprenditoriali del settore turistico di Albania, Grecia, Portogallo e Spagna.

L’obiettivo del progetto è quello di migliorare la qualità dell’esperienza turistica e, al contempo, operare una decarbonizzazione del settore e incentivare la crescita economica delle stesse PMI.

La terza call, aperta nel mese di giugno, ha visto selezionate le proposte degli hotel Bolivar, Excelsior, Jerry, Relax e Roma e dell’azienda Magesta srl. Ciascuno dei soggetti beneficiari riceverà un finanziamento di € 9.000,00 proveniente da fondi comunitari e messo a disposizione per lo sviluppo di soluzioni innovative che riducano l’impatto delle attività sull’ambiente e ne migliorino il rendimento delle

prestazioni.

I vincitori sono stati ricevuti nella mattinata di venerdì 27 ottobre nella sede municipale del Comune di San Benedetto, dove hanno incontrato l’assessore al Turismo Cinzia Campanelli nel corso di un incontro informativo per apprendere come si svolgeranno i prossimi passaggi del progetto.

Cinzia Campanelli si è espressa così: “Mi congratulo personalmente e a nome dell’Amministrazione comunale con i vincitori delle terza open call del progetto Resetting per l’entusiasmo dimostrato nel presentare e portare avanti le loro proposte. Questo progetto è una buona occasione per innovare il settore turistico sambenedettese. Si tratta di un primo passo verso un cambiamento di visione nell’intero comparto, che incentivi i singoli operatori verso l’adozione di pratiche gestionali più moderne, in linea con le sfide dei nostri tempi e all’altezza delle aspettative della clientela”.