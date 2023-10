SAN BENEDETTO – Poco prima dell’alba di venerdì 27 ottobre, le Forze dell’Ordine hanno eseguito un’operazione di sgombero all’interno delle palazzine dell’area sita nei pressi dell’ex-campo sportivo “Ballarin”, nota come “ex-Santarelli”.

Con l’obiettivo principale di impedire che l’area torni a essere rifugio e luogo di traffici, sono state svolte operazioni di chiusura di tutti i varchi d’accesso al perimetro esterno e alla tromba delle scale della struttura interna al cantiere. Gli accessi sono stati sigillati mediante la saldatura di lastre in lamiera più pesanti delle precedenti. Sono anche stati rimossi i lastroni di cemento utilizzati come scale improvvisate per scavalcare il muro perimetrale.

Il sindaco Antonio Spazzafumo ha spiegato: “Questo intervento volto alla bonifica dell’area da tutti gli estranei che hanno eletto ad abusiva dimora gli spazi del cantiere, è il frutto del lavoro in concerto, guidato dalla Prefettura, tra i diversi Corpi di Forze dell’Ordine ed è la risposta alle numerose richieste dei cittadini di cui il Comune si è fatto ambasciatore. L’Amministrazione comunale è grata al Prefetto dottor Carlo De Rogatis per l’azione profusa a salvaguardia della pubblica sicurezza e per l’impegno messo nell’organizzare questa operazione”.