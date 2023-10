SAN BENEDETTO – Da lunedì 30 ottobre nelle mense scolastiche comunali sarà adottato il nuovo menù predisposto grazie alla fondamentale attività del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione dell’AST – Azienda Sanitaria Territoriale, tenendo in considerazione delle richieste dei genitori componenti le Commissioni mensa.

Il nuovo menù, suddiviso come sempre in due periodi (autunno/inverno e primavera/estate), è articolato su 6 settimane e non su 4 come il precedente, quindi con una maggiore varietà di piatti proposti.

Le novità sono rappresentate anche dal ritorno delle zuppe e da una maggior presenza di legumi, alimenti tolti a causa della somministrazione dei pasti con i “lunch box” durante l’emergenza epidemiologica da Covid 19.

I nuovi menu sono consultabili sul sito del Comune www.comunesbt.it (area tematica ”Scuola e università”).