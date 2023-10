SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole di mister Maurizio Lauro alla vigilia di Real Monterotondo-Samb.

“Mi aspetto partita complicata su un campo piccolo, sintetico vecchio, che nasconde delle insidie. Dovremo essere bravi a portare gli episodi dalla nostra parte. Per questo aspetto potrebbe essere una gara simile a quella di Vastogirardi, ci siamo già passati, ma dovremo essere più bravi sotto l’aspetto mentale. Quella volta infatti nonostante la vittoria, non avevamo fatto una buona prestazione. E’ stata una settimana di allenamenti positiva, sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria contro il Riccione. Dispiace per il piccolo infortunio di Simone (Paolini n.d.r.), che era rientrato bene settimana scorsa. Turno infrasettimanale? Intanto pensiamo alla partita di domani, dobbiamo affrontare una gara alla volta al meglio delle nostre potenzialità”.