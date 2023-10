GROTTAMMARE – Si spacciano per tecnici comunali e suonano ai campanelli delle persone anziane: l’ultima trovata per intrufolarsi nelle abitazioni dei cittadini con l’inganno riguarda l’installazione della fibra ottica.

La segnalazione è arrivata ieri mattina al centralino del municipio, da parte del familiare di una persona residente nelle vie del centro.

Il caso è stato immediatamente portato all’attenzione dei carabinieri della locale stazione dal sindaco Alessandro Rocchi, che avverte così la cittadinanza: “Nessun dipendente comunale sta visitando le abitazioni private per effettuare lavori, né è autorizzato a farlo senza preventiva identificazione. Eventuali contatti diretti tra i servizi comunali e i cittadini avvengono solitamente con altri strumenti e mai senza preavviso. In ogni caso, i cittadini sono invitati a prendere contatti con il Comune per verificare le informazioni che ricevono da sconosciuti che si spacciano per dipendenti. Suggerisco, inoltre, a quanti malauguratamente dovessero ricevere visite o telefonate sospette, di contattare immediatamente le forze dell’ordine che sono state già allertate”.