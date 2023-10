GROTTAMMARE – Lunedì 30 ottobre, alle ore 17, presso la Sala Consiliare del comune di Grottammare, si terrà un incontro con un vero professionista del mondo degli scacchi, Piero Bontempi, Maestro Internazionale F.I.D.E. (Federazione Internazionale degli Scacchi) e Tutor FSI CONI SNAQ (massimo livello di istruttori della Federazione Scacchistica Italiana).

Bontempi verrà a conoscere i giocatori della nostra zona e delle province vicine al fine di introdurre e impostare un corso di livello avanzato per giocatori agonisti e per veri appassionati del settore. Un’occasione unica per gli scacchisti del nostro territorio, che registra un forte aumento di giocatori e una richiesta crescente di corsi ed eventi in tutta la Vallata del Tronto.

Lo storico circolo provinciale, il Club Scacchi Offida, affiliato a FSI e CONI, attivo in tutto l’ascolano da oltre vent’anni, in collaborazione con l’Accademia Scacchistica Ancona, si impegna a promuovere il progetto al fine di venire incontro alle esigenze dei nostri giovani in crescita e migliorare il livello di gioco. Il mondo degli scacchi affascina e suscita curiosità, questa volta ci regaliamo qualche ora di qualità, lasciamo la parola a un vero campione.