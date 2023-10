Video a cura di Mauro Vannini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mister Lauro: “Abbiamo fatto una gran partita, forse una delle più belle. All’inizio abbiamo sbagliato qualche rifinitura e qualche cross, lasciando gli attaccanti un po’ isolati. Subire un gol così poteva tagliare le gambe, psicologicamente invece i ragazzi sono rientrati molto bene in campo, questa è la cosa che più mi ha soddisfatto. Siamo stati bravi a non innervosirci quando la palla non entrava. Nel finale ci siamo difesi con ordine, avevo anche pensato di mettere un difensore in più. Classifica? Dobbiamo restare lì. Coco? Piena fiducia in lui, sia da parte mia sia dei compagni, sul gol siamo scappati tutti indietro e la traiettoia lo ha tratto in inganno. Per un under non è facile giocare a San Benedetto, ma deve essere bravo a rialzarsi”.

Mister Riolfo: “Ci abbiamo creduto fino alla fine, a differenza di domenica scorsa non ci siamo disuniti. Abbiamo provato a verticalizzare e a riempire l’area avversaria. Rimane una buona prestazione. Mi aspettavo il cambio di modulo della Samb, i rossoblu sono una squadra che può puntare alla vittoria finale. Vogliamo e possiamo essere la sorpresa del campionato, poi nel calcio ci sono i momenti positivi e negativi. Mi è piaciuta la reazione nel finale, sono arrivato da poco e sto cercando di imprimere il mio gioco ai ragazzi”.

Alex Sirri, difensore Samb: “Finalmente tre punti in casa che ci mancavano dalla prima giornata. Dopo il gol abbiamo subito subito il pari, una squadra meno forte mentalmente avrebbe subito un duro colpo, invece siamo stati bravi a restare lucidi e trovare di nuovo il vantaggio. Il modulo? Abbiamo creato tanto, ciò che importa aldilà dei numeri è l’atteggiamento. La classifica? Al momento non la guardiamo, dobbiamo pensare partita dopo partita”.