GROTTAMMARE – Seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche per il Grottammare, che supera 2-0 il Castel Di Lama grazie alle reti degli attaccanti Ottaviani e Pomili.

Primo tempo equilibrato e avaro di emozioni, con i padroni di casa che provano a fare la partita e il Castel Di Lama attento in fase difensiva. La scintilla arriva nella ripresa: dopo una lunga mischia in area, Ottaviani trafigge il portiere di testa e fa esplodere di gioia il “Pirani”. Il neo entrato Zanibi è il protagonista assoluto del raddoppio: il giovane biancoceleste mette a sedere il portiere con una finta e confeziona un assist perfetto per Pomili.

La partita scivola fino al triplice fischio: il Grottammare festeggia per i tre punti, il Castel Di Lama esce sconfitto a testa alta.

Di seguito il tabellino.

Grottammare: Beni, Donzelli, Porfiri, Guenci, Ferrari, Gibbs, Franchi, Camela, Ottaviani, Pomili, Di Nicolò. A disposizione: Pasquali, Genovese, Traini, Abbruzzetti, Liberati, Polini, Zanibi, Fatajo, Carminucci.

Allenatore POGGI

Castel Di Lama: Pompei, Di Lorenzo, Vitelli, Velardi, Menchini, Croce, Calvaresi, Chiappini, Palatroni, Coccia, Maamri. A disposizione: Rosmarini, Natalini, Matricardi, Amatucci, Silvestri G, Feliziani, Silvestri D, Monti, Schiavi.

Allenatore ORESTI

Marcatori: 16’st Ottaviani, 30’st Pomili