CIVITANOVA MARCHE – Anche questo week-end i Ministri Volontari di Scientology di Macerata si sono organizzati per un intervento di riqualificazione della città.

Questa volta si sono recati sulla litoranea di Civitanova, vicino alla zona del Porto, dove l’alta marea dei giorni scorsi ha portato a galla i rifiuti che erano presenti in mare. Infatti, i volontari hanno raccolto moltissima plastica, vetro e lattine. Diversi i ringraziamenti dei passanti con molta approvazione e sostegno per l’iniziativa.

I Ministri Volontari, ormai attivi tutti i week-end, si sono occupati della Pineta di Porto Sant’Elpidio, della litoranea di Roseto degli Abruzzi e ora anche di quella di Civitanova Marche. Il Programma dei Ministri Volontari (VM) è stato lanciato più di trent’anni fa, in risposta ad un appello fatto da L. Ron Hubbard, fondatore di Scientology “Se a qualcuno non piacciono: il crimine, la crudeltà, l’ingiustizia e la violenza di questa società, può fare qualcosa per porvi rimedio. Può diventare un MINISTRO VOLONTARIO ed aiutare a civilizzarla, portando coscienza, gentilezza, amore, libertà dalle sofferenze, instillando fiducia, decenza, onestà e tolleranza”.

Per maggiori informazioni chiama il numero 333.823.4794 (Pina) o scrivi un’e-mail all’indirizzo ministrivolontariitalia@gmail.com .