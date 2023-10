Festa per i cento anni di Nerina, ospite a San Benedetto dopo il sisma 2016

In gioventù la signora ha lavorato come cuoca alle scuole elementari e come assistente nelle colonie estive dei ragazzi del suo paese. Pur se si trova circondata dall’affetto di tante persone , il suo più grande desiderio è quello di poter tornare a casa

di Redazione