Pagelle Samb di Walter Del Gatto (tratte da Scienziati nel Pallone Magazine)

COCO: 5 Nel primo tempo prima compie un intervento ravvicinato sventando il possibile vantaggio del Riccione ma poi una sua indecisione regala il goal del pareggio.

PAGLIARI: 7 Un motorino instancabile, gioca con un piglio di altri tempi da vero terzino, propone giocate e idee di gioco da categorie superiori e fortuna che è un under.

SBARDELLA: 6,5 Una garanzia, sempre attento e con diversi inserimenti riesce spesso a superare la linea di pressing degli avversari, un buon rientro il suo.

SIRRI: 6,5 Oramai rappresenta un elemento di sicurezza indiscutibile, dirige la difesa con autorità e da combattente vero.

ZOBOLETTI: 6,5 Anche lui non si limita alla sola fase difensiva bensi’ supporta in modo preciso gli attacchi rossoblu’ con diverse sovrapposizioni essenziali per creare spazi ai compagni.

ARRIGONI: 7,5 Credo che un giocatore cosi’ lo vorrebbero in tanti anche in serie C, capace di proporsi in ogni dove, di contrare e soprattutto molti cambi di gioco intelligenti.

PAOLINI: 6,5 Parte cosi’ cosi’, un po in ritardo forse per la voglia di dimostrare il suo valore, cresce pian piano fino ad imporsi con tante belle giocate e inserimenti interessanti.

BARBERINI: 6,5 Anche lui inizia cosi’ e cosi’ ma poi ci delizia con giocate da autore che hanno determinato spesso le migliori occasioni per la Samb.

CARDONI: 6 Dimostra sempre di avere piedi buoni, ma deve avere piu’ determinazione in diverse situazioni di gioco come quando fa un cross problematico per i compagni quando invece poteva trovare la via del goal.

ALESSANDRO: 6 Gioca a sprazzi l’attaccante rossoblu’, con buone giocate ma dove ancora dimostra di non ritrovare quella tranquillità necessaria per incidere.

TOMASSINI: 7 Come dice Meda in moto GP, Tomassini c’e’, ha altre due occasioni per fare doppietta, ma non era poi cosi’ facile.

SCIMIA: 6,5 Entra in modo diligente, giocando senza rischi e costretto a una partita di sofferenza negli ultimi minuti.

BATTISTA: 6,5 Entra e fa un assist al bacio per il compagno , con la Samb in vantaggio a poco dal termine la sua combattività risulta preziosa.

MARTINIELLO: 7 Entra, fa goal e corre in ogni dove per portare a casa i tre punti, incita il pubblico per dare la carica necessaria.

LAURO: 7 Oggi il suo 4-3-2-1 risulta equilibrato e dinamico, con gli inserimenti dei centrocampisti e sovrapposizioni dei terzini al momento giusto, nei primi 25 minuti del primo tempo la squadra pero’ appare un po poco compatta soprattutto in fase di costruzione, negli spogliatoi da le giuste indicazioni per correggere il problema.

ARBITRO: 6,5 Tutto sommato non commette grandi errori, gli avversari cosi come la Samb in paio di occasioni reclamano il rigore che sinceramente dalle nostre posizioni non si e’ visto e lui giustamente ha lasciato proseguire.