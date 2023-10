SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera” per Samb-Riccione.

NOTE

Cielo lievemente coperto. Campo in buone condizioni. Padroni di casa in maglia bianca, ospiti in casacca blu. Dato spettatori 5532.

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Coco 03, Pagliari 04, Sbardella, Arrigoni, Paolini, Tomassini (72′ Battista), Alessandro (72′ Martiniello), Barberini (65′ Scimia), Zoboletti 05, Sirri, Cardoni 04. All. Maurizio Lauro. A disp. Pinto 03, Pezzola, Romairone, Thiaw 05, Orfano 05, Lonardo 05.

UNITED RICCIONE (4-3-3): Servalli 04, Ramires 04, Scalini (78′ Kyeremateng), Syku, Tiganj (72′ Maio), Djuric, Ferrara, Mesisca 03, Pichierri 05, Pellacani (78′ Callegaro), Tonelli. All. Giancarlo Riolfo. A disp. Sparaventi 06, Napolitano 05, Carpentieri 05, Ndoj, Grancara 03, Di Criscio 04.

ANGOLI 6-3

AMMONITI Ferrara (R)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Calcio d’inizio. I rossoblu attaccano verso la Curva Nord.

5′ Prima bella azione rossoblu. Funziona l’asse mancino Alessandro-Pagliari col numero 3 che crossa dal fondo. Leggermente lungo per tutti.

9′ Prova a farsi vedere il Riccione con un cross da destra. Coco blocca in presa alta.

11′ Tomassini vede il portiere fuori dai pali e prova il tiro da centrocampo. Palla alta, coraggioso.

15′ Punizione Riccione dalla trequarti: Scalini crossa per Ramires. Colpo di testa sul fondo.

19′ Primo angolo ospite. Sugli sviluppi Tiganj prova a girare da due passi il cross di Ferrara. Coco c’è.

21′ Angolo Samb sul fronte opposto. Arrigoni crossa in mezzo ma la difesa ribatte.

26′ Fase di lotta a centrocampo tra le due squadre, entrambe molto compatte e ordinate.

29′ Punizione Samb dalla trequarti. Arrigoni mette in mezzo per Sirri a cui però viene fischiato fuorigioco.

35′ HA SEGNATO LA SAMB! Cross da destra di Zoboletti, Barberini spizza di testa e Tomassini in spaccata la mette in rete. 1-0 al primo vero tiro in porta.

39′ Prova ad insistere la Samb, cross di Arrigoni per Paolini, colpo di testa centrale per Servalli.

44′ Pareggio clamoroso del Riccione: calcio di punizione da 40 metri in zona fallo laterale. Cross di Tonelli in mezzo ma la parabola diventa un tiro e il rimbalzo inganna Coco, che subisce gol senza deviazioni.

45′ Fine primo tempo. 1-1.

SECONDO TEMPO

46′ Rientrano bene i rossoblu: uno-due Alessandro-Tomassini, il 9 incrocia col destro. Servalli blocca.

50′ SIRRI DI TESTA: palla fuori di un nulla su corner di Arrigoni.

55′ PALO DI TOMASSINI: cross di Barberini da destra, la palla arriva sul secondo palo per il numero 9 che col destro colpisce il palo pieno.

60′ Angolo Samb da sinistra. Batte Arrigoni, ennesimo fischio dell’arbitro per fallo in attacco.

65′ Primo cambio per mister Lauro: dentro Scimia per Barberini.

70′ Doppio cambio per Lauro. Dentro Battista e Martiniello per Alessandro e Tomassini.

73′ SAMB IN VANTAGGIO. I nuovi entrati costruiscono il 2-1. Cross di Battista per Martiniello che mette in rete il primo pallone toccato. Vantaggio meritato.

76′ Angolo Riccione. Martiniello libera.

80′ Samb ben organizzata nel chiude gli spazi giocando di rimessa.

85′ Prova a gettarsi in avanti il Riccione, ma la coppia Sirri-Sbardella è solida.

89′ Mancino di Maio alto sopra la traversa.

90′ Sono 5 i minuti di recupero.

90+1′ Crampi per Zoboletti, che è tuttavia in grado di continuare.

90’+3′ Grandissima chiusura di Pagliari su Pellacani, non concede neanche il corner e si prende gli applausi del Riviera.

90’+4′ MAIO CI PROVA: Sirri si immola. Esultano tutti come un gol per la grande chiusura.

90’+5′ Angolo Samb, nessuno in area a saltare e altro fallo guadagnato da Battista che guadagna secondi preziosissimi.

90’+5′ E’ FINITA. Vittoria di carattere! Samb batte 2-1 il Riccione con i gol di Tomassini e Martiniello.