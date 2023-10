SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le parole di mister Maurizio Lauro alla vigilia della sfida contro il Riccione.

“Sarà partita complicata contro un’avversaria importante per la categoria, con un’ottima rosa, sarà difficile ma dovremo portare a casa i tre punti visto che nelle ultime partite in casa abbiamo lasciato qualche punto per strada. La sfida di Coppa è stata l’occasione per far girare la squadra e sono soddisfatto della prestazione di chi fin qui aveva giocato meno. Questione modulo? A Fano siamo tornati al 4-3-3, in settimana abbiamo provato diversi soluzioni, domani come sempre manderò in campo i migliori per vincere questa partita. Infermeria? Sbardella da due giorni, si sta allenando in modo intenso, valuterò domani. Chiatante ha un problemino al polpaccio che sta ancora cercando di smaltire”.

Queste invece le parole sulla sponda opposta, di mister Giancarlo Riolfo: “La Samb è una piazza che non devo descrivere io. Dovremo pensare a noi stessi e imparare dagli errori commessi domenica scorsa. Formazione? Sugli under c’è qualche dubbio, sono loro che decidono la formazione, qualcuno ha patito un po’ l’intensità col cambiamento di lavoro, ma cerchiamo di recuperarli al meglio. In questa categoria basta un secondo di distrazione per perdere le partite. Affronteremo questa partita con grande rispetto per la Samb, mettendo in campo carattere e coesione”.