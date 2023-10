MONTEPRANDONE – Sono ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito di tennis riservato ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole primarie.

Il corso si svolge ogni martedì dalle 15 alle 16 per gli allievi della Scuola secondaria di primo grado e dalle 16 alle 17 per gli allievi della scuola primaria presso la piastra polivalente retrostante il campo sportivo “Nicolai” di Centobuchi in Largo XXIV Maggio.

L’iniziativa è organizzata da U.S. Acli Provinciale e A.S.D. Tennis Acli Aps.

Le attrezzature sportive per realizzare il corso sono messe a disposizione dall’organizzazione.

Le lezioni, realizzate con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Monteprandone, sono tenute da maestri certificati.

Per partecipare al corso occorre preiscriversi chiamando il numero 3801535862.