GROTTAMMARE – Pubblichiamo il testo integrale della lettera inviata dal consigliere di minoranza Marco Sprecacè al sindaco Alessandro Rocchi in seguito ad alcune segnalazioni pervenute dai cittadini in merito alla costruzione del nuovo traliccio in zona Montesecco.

“Preg.mo Sindaco, Le scrivo dopo aver riscontrato numerose segnalazioni in merito a quanto riportato in oggetto. Sebbene ci siano regolari licenze e autorizzazioni, desta stupore la costruzione del nuovo traliccio di Montesecco. Interpellato da alcuni residenti, durante recenti incontri pubblici, ha affermato che non poteva intervenire in alcun modo, in quanto tali opere fossero progettate e predisposte all’interno di aree private. È chiaro che tale struttura desti preoccupazione, soprattutto per quanto concerne l’aspetto “elettro-magnetico”. Infatti, non sarà possibile controllare gli eventuali rischi prima dell’effettivo completamento dei lavori e del conseguente funzionamento del traliccio. Chiedo a Lei, primo e diretto responsabile della salute dei cittadini di monitorare questa situazione. Infatti, il principio di precauzione ambientale comporta l’obbligo per le Autorità amministrative competenti di stabilire una tutela anticipata rispetto alla fase di applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione. Dunque, in base a tale principio, ha il compito garantire il territorio che rappresenta con installazioni ben pianificate e ben realizzate. La esorto ad incontrare i cittadini interessati, per informarli sulla situazione, possibilmente con l’ausilio di esperti, come i tecnici ARPAM. Ritengo che il progresso tecnologico migliori i servizi, tuttavia, le garanzie di salute e di qualità di vita, devono procedere sulla stessa direzione. La qualità della vita è una priorità da tutelare, con determinazione e responsabilità. Buon lavoro Dott. Marco Sprecacè, Consigliere comunale di Grottammare”.