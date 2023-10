CUPRA MARITTIMA – Settimana molto speciale al Margherita con due eventi da non perdere. Arriva innanzitutto l’attesissimo e applaudito ultimo film di Martin Scorsese presentato a Cannes 2023, “Killers of the flower moon”, e poi c’è l’incontro con il regista Vittorio Moroni per il suo ultimo lavoro, “L’invenzione della neve”, nella serata di lunedì 23.

“Killers of the flower” moon si basa su una storia vera, dove il grande amore incontra un indicibile tradimento. Attraverso gli occhi e le azioni di Ernest Burkhart e Mollie Kyle, “Killers of the Flower Moon” segue i sospetti omicidi di alcuni membri della Nazione Osage, popolo di nativi americani residenti nella regione delle Grandi Pianure che negli anni Venti divennero alcune delle persone più ricche del mondo dopo che furono scoperti dei giacimenti di petrolio sotto le loro terre. Parte da qui il nuovo ambizioso film di Martin Scorsese.

Lunedì 23 ottobre alle 21, il Margherita si prepara ad accogliere Vittorio Moroni regista italiano di grande spessore ricordato dai cinefili per “Le ferie di Licu”, film di esordio, ma anche “Eva e Adamo” e “Tu devi essere il lupo”.

“L’invenzione della neve” è stato proiettato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia all’interno delle Notti Veneziane, sezione realizzata dalle Giornate degli autori in accordo con Isola Edipo. Altissima la performance degli attori Eleonora Gigliotti e Alessandro Avernone.

Un film definito dallo stesso regista ‘un noir, un thriller dell’anima’, Carmen, la protagonista, ha una forza ancestrale, ama in un modo che il mondo non le perdona. Anche le persone a lei più care la considerano eccessiva, invadente, sbagliata, pericolosa.

La proiezione di lunedì 23 sarà in collaborazione con Casa Maddalena, realtà del territorio che si prende cura di famiglie in lotta per la loro felicità.

PROGRAMMA:

KILLERS OF THE FLOWER MOON di Martin Scorsese (USA 2023, 206′)

Quando i membri della tribù Osage negli Stati Uniti vengono uccisi in circostanze misteriose nel corso degli anni venti, parte una grossa indagine dell’FBI.

giovedì 19/10 ore 20,40 prima proiezione con gadget

venerdì 20/10 ore 17,00 -20,40

sabato 21/10 ore 17,00 -20,40

domenica 22/10 ore 16,30 -20,00

lunedì 23/10 ore 17,00 – ingr. 5€

martedì 24/10 ore 20,40** VOS* *Versione originale inglese sott. in ita -ingr. 5€

ME CONTRO TE – VACANZE IN TRANSILVANIA di Gianluca Leuzzi (ITA 2023, 71′)

sabato 21/10 ore 15,30

domenica 22/10 ore 15,00

L’INVENZIONE DELLA NEVE di Vittorio Moroni (ITA 2023, 117′)

Se il mondo la vuole distruggere, lei trasformerà il mondo.

lunedì 23/10 ore 21,00 alla presenza del regista -in collaborazione con Casa Maddalena (ingresso 6,5)

martedì 24/10 ore 18,30 – ingr. 5€

prossimamente: Anatomia di una caduta di Justine Triet (Palma d’Oro a Cannes); Shoshana di Michael Winterbottom