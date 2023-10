https://www.camera.it/leg19/126?tab=&leg=19&idDocumento=932&sede=&tipo=

L’istituzione della figura del fisioterapista di famiglia, come previsto nel progetto di legge, prevede la stretta collaborazione con il medico di famiglia permettendo così un servizio di fisioterapia domiciliare più frequente per il paziente.

Il medico di medicina generale valuta se un paziente ha bisogno di terapie fisioterapiche domiciliari, con quale cadenza settimanale ed il periodo complessivo, ma soprattutto se ci sono le condizioni per il paziente di eseguire i trattamenti in casa.

In questo modo il fisioterapista può anche fare prevenzione cercando di dare consigli utili al paziente su come doversi comportare per non aggravare e migliorare la sua situazione dando a lui anche esercizi specifici da eseguire nonché intervenire subito sulla problematica e stabilire un percorso riabilitativo spesso in casi di pazienti post traumatici, post operativi e con disabilità.

In questo modo il fisioterapista potrebbe lavorare sia da dipendente che da libero professionista in convenzione pubblica, dove il paziente riceverà i trattamenti in maniera gratuita.

In questo modo non essendoci l’intermediazione di alcuni enti, il fisioterapista riceverebbe una rimessa diretta dall’ente pubblico e quindi ci sarebbe un risparmio pubblico che permetterebbe più trattamenti per il paziente.

Come fisioterapista lavoro molto a domicilio, poiché i pazienti in molti casi sono soggetti a lunghi tempi di attesa, prima che che il servizio pubblico mandi loro dei colleghi per i trattamenti a domicilio, nella maggior parte delle patologie c’è bisogno di un intervento veloce da parte del fisioterapista dove questi lunghi tempi di attesa sono improponibili ai fini riabilitativi, perciò mi auguro che questo progetto di legge venga convertito al più presto possibile in legge nel supremo interesse della salute del paziente, mi auguro anche che sia fattibile come legge regionale e che la mia Regione le Marche possano fare da capofila e da apripista per la realizzazione della legge nazionale.