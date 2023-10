SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Importante riconoscimento e grande soddisfazione per l’artista sambenedettese Saverio Magno, che è tra i 74 artisti invitati alla mostra d’arte contemporanea “Artisti d’Italia e Svizzera 2023” , allestita presso il Palazzo Borromeo d’Adda di Arcore dal 7 al 22 ottobre.

La mostra, presentata dal critico d’arte Felice Bonalumi, sarà corredata della pubblicazione numero 9 della collezione d’arte contemporanea “Artisti d’Italia e Svizzera 2023 – L’arte non ha confini“, distribuita presso le librerie specializzate, le gallerie d’arte e i bookshop, che dedicherà all’artista Saverio Magno due pagine con quattro sue opere e sarà anche tradotta in inglese a cura di Orizzonte Italia Arte – Associazione culturale. Presenti alla presentazione, inoltre, l’avvocato Maurizio Bono, sindaco di Arcore, e l’assessore alla cultura di Arcore, Evy De Marco.

Saverio Magno ha cominciato a dedicarsi all’attività artistica dal 1977 e la sua formazione ha seguito un organico processo evolutivo in assoluta sinergia con tutte le forme d’arte. Ha realizzato studi di disegno anatomico, studi delle teorie di Chevreul e Itten per l’uso del colore, studi di prospettiva e studi personali sulla visione tridimensionale, teorizzando la Tridimensionalità Binoculare, con cui ha introdotto nel panorama della storia dell’ar­te contemporanea una nuova visione spaziale, relativa non all’oggetto rappresentabile, ma allo spazio in cui esso è rappresentato.

Ha ottenuto diversi premi, tra cui la Medaglia d’Argento Pico della Mi­randola, la Medaglia del Presidente della Repub­blica, il 1° premio Truentum di Martinsicuro e il 1° premio al concorso grafico pittorico “Imago Christi” in­detto dal Comune di Arquata del Tronto in occasio­ne del Giubileo 2000; alla sua attività artistica è stato dato ampio rilievo anche nei cataloghi “Immagine e struttura“, curato da Paolo Levi,”20 nuovi artisti” e “Il Metaformismo“, editi da Mondadori, “L’arte e il Tempo– Città Expo 2015“, a cura di Giulia Sillato e Giammarco Puntelli e pubblicato sempre da Mondadori, nel catalogo “Arte contemporanea italia­na“, edito nel 2000. Ha partecipato a moltissime rassegne d’arte astratta – informale in tutta Italia, riscuotendo ampi consensi.