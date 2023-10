SAN BENEDETTO – Giovedì 18 ottobre, l’Auditorium comunale “Giovanni Tebaldini” ha ospitato la cerimonia di consegna della “Bandiera Verde” Eco-Schools da parte della Fondazione Europea per l’Educazione ambientale – FEE agli istituti scolastici di San Benedetto.

Eco-Schools è un programma diffuso a livello internazionale dalla FEE che ambisce a diffondere le buone pratiche in ambito di tutela dell’ambiente tra le nuove generazioni, certificando le scuole che promuovono, tra gli alunni, il personale e le loro famiglie, i principi della sostenibilità e dell’ecologia attraverso l’educazione ambientale e la gestione responsabile dell’edificio scolastico.

L’evento si è svolto alla presenza del vicesindaco e assessore all’Ambiente Antonio Capriotti e della professoressa Patrizia Servizi, referente regionale del programma Eco-Schools. Ha visto la partecipazione di diverse classi in rappresentanza degli istituti coinvolti nel programma e che hanno ricevuto il riconoscimento per i progetti presentati: gli Istituti Scolastici Comprensivi Sud e Nord, il Liceo Scientifico “Rosetti” e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Capriotti”.

La cerimonia, come tradizione, è stata anche occasione per analizzare i risultati raggiunti dall’edizione passata dell’iniziativa e valutare il percorso fatto fino a quest’anno in visto di proseguirlo l’anno prossimo.