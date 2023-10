ASCOLI PICENO – Auto fuori controllo finisce fuori strada e precipita in una scarpata: feriti un uomo di 74 anni e una donna di 56 alle porte di Ascoli. A causa delle ferite riportate da quest’ultima, è stato necessario l’intervento dell’eliambulanza.

È accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 19 ottobre: per cause al vaglio dei Carabinieri e della Polizia Municipale di Ascoli la vettura sulla quale viaggiavano, un piccolo fuoristrada, è precipitato per circa 25 metri nella scarpata adiacente alla strada. I due feriti sono stati recuperati grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco ed affidati ai sanitari del 118. L’uomo è stato invece trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli.