MONTEPRANDONE – Nell’ambito della rassegna “Sono donna, Scatto donna” organizzata dall’associazione Mosso Piceno La bottega della fotografia Odv, mercoledì 25 ottobre, alle ore 21, presso la nuova sala riunioni di Centobuchi di Monteprandone sarà ospite il fotoreporter Claudio Colotti. L’evento gode del patrocinio del Comune di Monteprandone, l’ingresso è libero.

Biografia Claudio Colotti

Originario di Pollenza (MC), è giornalista pubblicista dal 2010 ho raccontato la cronaca prima sui quotidiani e settimanali locali come collaboratore e poi come redattore nella principale emittente televisiva delle Marche. Insieme alla professione giornalistica ha sempre coltivato quella di fotografo sociale. Autore di tre fotolibri prediligo lavori di ricerca di medio e lungo periodo. I suoi scatti sono apparsi nelle principali testate nazionali d’informazione ed i suoi fotoreportage sono stati oggetti di decine di mostre in Italia e all’estero. Come fotogiornalista Freelance ha collaborato con numerose testate: Il Venerdì di Repubblica, RAI Storia, AGI Agenzia Italia, RSI Radiotelevisione Svizzera, Tv2000, The Post Internazionale, Altreconomia, SenzaFiltro, Forward, Voce Evangelica, Melting Pot Europa, Global Project. I suoi scatti sono stati oggetto di numerose mostre in Italia e all’Estero.