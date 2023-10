FANO – Le parole di mister Lauro e Simone Paolini dopo Fano-Samb 1-1 (6-5 d.c.r.):

Mister Lauro: “Gli episodi non ci hanno aiutato, ma abbiamo fatto una partita giusta. Dobbiamo essere un po’ più cattivi nei cross e attaccare meglio la porta. Oggi c’erano tanti ragazzi che scendevano in campo per la prima volta con questa maglia, che pesa e quindi c’era un po’ di emozione. E’ un peccato essere usciti perchè questa competizione era l’occasione per far giocare chi ha meno minuti nelle gambe. Pietropaolo? Ha fatto una buona partita, purtroppo come Evangelisti, essendo 2003 sono un po’ penalizzati dato che abbiamo il portiere dello stesso anno. Sono due ragazzi che hanno fatto la categoria e sono già sicuro del loro valore, attendevo invece una risposta dai 2005 che hanno giocato meno e ne sono rimasto soddisfatto. Paolini? E’ un giocatore importante che ci era mancato, per la categoria è forte e polivalente, poi i rigori lasciano il tempo che trovano. E’ la mezzala che serviva. Vediamo da qua a domenica se giocheremo con tre a centrocampo, abbiamo giocatori intelligenti e validi che si riescono ad adattare a tutte le soluzioni, dobbiamo solo trovare quella giusta”.

Paolini, centrocampista Samb: “Dispiace per aver sbagliato il rigore, ma credo che abbiamo dominato la partita. Il mister ha dato spazio a chi ha giocato meno in campionato e i ragazzi si sono fatti trovare pronti. Ci hanno punito all’unica ripartenza, poi ai rigori è una lotteria. Viscovo? E’ il secondo rigore che ci para nel giro di un mese, ci ho giocato insieme per due anni. Da domani iniziamo a pensare al campionato, la Coppa è acqua passata”.