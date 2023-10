SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Esordio con due successi per le prime squadre maschile e femminile della Riviera Samb Volley. La Farmacia Amadio allenata da coach Rocco Netti si impone nella difficile trasferta di Pesaro, mentre le ragazze di Coach Cupelli hanno la meglio contro Corinaldo in un match combattuto.

SERIE C MASCHILE

Montesi Volley Pesaro – Farmacia Amadio Rsv 0-3 (20-25, 21-25, 24-26)

Splendido esordio per la Prima Squadra maschile, che inaugura il campionato di Serie C con una vittoria nell’ostica trasferta di Pesaro. “Abbiamo disputato una grande gara in un palazzetto caldissimo, contro un avversario ostico che non meritava un risultato così netto. Per gran parte dell’incontro abbiamo espresso una buona pallavolo, ma la cosa più importante era riuscire a restare uniti nei momenti difficili.

L’impegno in palestra durante gli allenamenti sta dando i suoi frutti, ma siamo consapevoli che ci sono ancora tanti aspetti da migliorare. Ora sarà importante recuperare la miglior condizione fisica e inserire nel gruppo chi era assente: ci attende un esordio casalinga difficile contro Grottazzolina, che ci ha battuto in Coppa Marche. Vogliamo prenderci quanto prima una rivincita”.

SERIE C FEMMINILE

Edilmonaldi Happy Car – Bcc Pergola Corinaldo 3-1 (25-21, 22-25, 25-7, 28-26)

Un successo per iniziare la meglio la stagione di Serie C. Contro la neopromossa Corinaldo, la Riviera Sibillini Volley soffre ma ottiene il successo in quattro set. Il primo parziale vede entrambe le squadre contratte, con fasi di gioco alterne, ma le locali prendono un buon margine che le porta a conquistare senza troppi patemi il set. Al rientro in campo, il gioco riprende con le ospiti al servizio che danno l’impressione di non avere timori reverenziali e continuano a fare il loro gioco, ben orchestrato dalla giovane palleggiatrice. Nella parte finale del set, un’ottima relazione muro-difesa di Rosa e compagne mette a dura prova le ragazze di Coach Cupelli che non riescono a rientrare ed il parziale va alla BCC Pergola.

Sul punteggio di 1-1 si riprende a giocare, ma qui non c’è molto da raccontare, in quanto le ragazze di Campanelli dopo poco, sul punteggio di 7-3 si bloccano, e sotto i colpi di una Paoletti strepitosa al servizio, fanno cambio palla sul risultato di 22-6; naturalmente Ferrara e compagne non fanno nessuna fatica a chiuder il set.

Nel quarto parziale, dopo il set precedente, nessuno avrebbe mai immaginato che le ragazze ospiti potessero risorgere. Come spesso accade nel volley, tuttavia, Giuliani e compagne riprendono a giocare la buona pallavolo mostrata già nei primi due set e tengono testa alle locali fino ad avere a disposizione un set point. A questo punto viene fuori il grande cuore della Edilmonaldi Happy Car che non molla e rientra sul 24 pari con un rush finale imperioso con cui riesce a chiudere il parziale per 28-26 ed aggiudicarsi i primi tre punti della nuova stagione.