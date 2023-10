SANGIORGESE MONTERUBBIANESE: Marani, Rossi, Smerilli (1′ st Trombetta), Felloussa (12′ st Tacchilei), Petricarini, Raschioni, Shakaj, Frinconi (1′ st Iuvale), Ricci, Di Gennaro (1′ st Strappa), Galli (45′ pt Vicomandi).

A disposizione: Grandi, Murazzo, Fetrarulo, Neziri. Allenatore Andrea Mengoni

ATLETICO CENTOBUCHI: Wade, Di Luca, Marcozzi, Delli Compagni, Lanzano, Mbjeshova, D’Intino, Zadro, Madonna, Cavallin, Capocasa (20′ pt Antonini).

A disposizione: Caglio, Manfroni, Giardini, Stampatori, Pallotta. Allenatore Salvatore Fusco

MONTERUBBIANO – Nonostante una grande prova di carattere dei giovani l’Atletico Centobuchi viene sconfitto nel finale per 1-0 contro la Sangiorgese Monterubbianese.

Nella gara di andata del 2° turno di Coppa Italia, i ragazzi di mister Fusco e mister De Amicis sono stati autori di una grande partita sfiorando il gol in un paio di situazioni nonostante un rigore non concesso e un fuorigioco molto dubbio.

Il primo tempo è stato molto equilibrato dove i biancazzurri hanno concesso forse troppo campo nel primo quarto d’ora alla squadra avversaria, che non ha praticamente mai impegnato Wade, ma con il passare dei minuti la personalità è venuta fuori mettendo in difficoltà la retroguardia di casa. Il primo squillo è della formazione di Mengoni che si vede annullare un gol per fuorigioco. A rispondere per l’Atletico è Madonna al 40′ pt con un tiro di sinistro che si spegne al lato. Si va dunque a riposo sullo 0-0.

Nel secondo tempo il Centobuchi si vede non assegnare un rigore: calcio d’angolo dalla destra battuto in area e poi respinto, sulla ribattuta arriva Di Luca che va al tiro e un difensore di casa colpisce il pallone col braccio largo, per l’arbitro si può continuare. Al 24′ st Cavallin guadagna un calcio di punizione dalla sinistra e lo calcia direttamente in porta ma il suo tiro finisce di poco sopra la traversa. Biancazzurri che creano delle situazioni interessanti in avanti ma mancano di precisione in alcune circostanze.

Al 32′ st Sangiorgese Monterubbianese in avanti: cross dalla destra, Delli Compagni colpisce di testa per allontanare ma il pallone finisce sopra l’incrocio dei pali e dunque in angolo. Al 36′ st grande parata di Wade sulla conclusione di Strappa. Al 45+3′ st arriva la beffa: lancio in profondità per Tacchilei che scavalca Wade ed è 1-0.

Dopo il gol la partita si conclude, c’è un po’ di amarezza per la sconfitta ma c’è da essere soddisfatti per la prestazione e per il gioco espresso.

Il prossimo impegno sarà sabato contro l’Appignanese allo Stadio “Alberto Tommolini” di Martinsicuro.