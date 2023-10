La Samb perde 6-5 ai calci di rigore contro il Fano ed è fuori dalla Coppa Italia.

Alma Juventus Fano (4-4-2): Viscovo; Mancini, Tomassini, Riggioni, Allegrucci; Malshi, Cannavaro, Antonioni, Badan; Zammarchi, Padovani.

A disp. All. Scorsini.

Sambenedettese (4-3-3): Pinto; Pietropaolo, Zoboletti, Pezzola, Orfano; Evangelisti, Scimia, Thiaw; Martiniello, Lonardo, Buonavoglia.

A disp. All. Lauro.

Arbitro: Dorillo della sezione di Torino.

Note. Curva locale vuota per concomitanza del funerale del tifoso granata Tiziano Bertulli; spettatori di cui 76 ospiti; ammoniti: angoli: 2-2; recupero: 0’+0′.

15.02

Mister Scorsini opta per il 4-4-2 con un ampio turnover: conferma Viscovo tra i pali, in difesa schiera Mancini, Tomassini, Riggioni e Allegrucci, a centrocampo Malshi, Cannavaro, Antonioni e Badan, in attacco Padovani parte dal pimo minuto dopo oltre un anno insieme a Zammarchi. Il 4-3-3 invece per il tecnico ospite Lauro con spazio anche per la Samb ha chi ha effettuato meno minutaggio: Pinto difende la porta, esperimento Pietropaolo terzino sinistro e Zoboletti centrale insieme a Pezzola e Orfano.

12′ Zammarchi porta in vantaggio il Fano con un lancio in profondità di Malshi, il numero dieci recupera palla sulla trequarti, Pinto esce dai pali, ma il tiro cross si deposita in rete

Timidii tentativi della Samb senza molta convinzione davanti alla porta

44′ Badan ci prova dalla sinistra, ma la difesa spazza in corner.

59′ L’ex Paolini prova a botta sicura da dentro l’area, bravo Viscovo a respingere

61′ ci prova Orfano dal limite, Mancini respinge

64′ Padovani esce tra gli applausi del pubblico dopo oltre un’ora di gara: l’ultima partita disputata da titolare risaliva al 9 ottobre 2022, giorno del suo infortunio.

79′ la Sambenedettese pareggia su rigore: Romairone viene atterrato da Riggioni, sul dischetto si reca lo stesso numero ventuno con Viscovo che intuice la traiettoria, ma non ci arriva.

FINE TEMPI REGOLAMENTARI:

Il riassunto della partita:

Al 12′ Zammarchi porta in vantaggio il Fano con un lancio in profondità di Malshi, il numero dieci recupera palla sulla trequarti, Pinto esce dai pali e l’attaccante granata in diagonale deposita in rete. Al 21′ un colpo di testa di Martiniello termina a lato. La gara prosegue poi in maniera equilibrata, con conclusioni da entrambe le parti, ma i tentativi della Samb vengono ben contenuti dalla difesa locale. Al 44′ Badan ci prova dalla sinistra, ma la difesa spazza in corner.

59′ L’ex Paolini prova a botta sicura da dentro l’area, bravo Viscovo a respingere

61′ ci prova Orfano dal limite, Mancini respinge

64′ Padovani esce tra gli applausi del pubblico dopo oltre un’ora di gara: l’ultima partita disputata da titolare risaliva al 9 ottobre 2022, giorno del suo infortunio.

79′ la Sambenedettese pareggia su rigore: Romairone viene atterrato da Riggioni, sul dischetto si reca ki stesso numero ventuno con Viscovo che intuice la traiettoria, ma non ci arriva

Al 93′ conclusione di Battista che termina tra le braccia di Viscovo.

SI VA AI RIGORI

La Samb perde 6-5 ai calci di rigore contro il Fano ed è fuori dalla Coppa Italia.