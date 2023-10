SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella seduta del 17 ottobre, la Giunta comunale ha approvato le seguenti delibere:

– il comodato d’uso gratuito di un automezzo comunale alla Fondazione Banco Alimentare Marche ETS che sarà impiegato nell’ambito del progetto “Spreco come risorsa”;

– l’erogazione di contributi per un totale di € 3.000 destinati a sostenere l’organizzazione di progettualità a sostegno delle pari opportunità;

– il primo stralcio di interventi dell’accordo quadro per la manutenzione degli asfalti cittadini. Questa prima parte prevede manutenzioni in via Colleoni, via Conquiste, via Golgi, via Leopardi, via Madonna della Pietà, via Marsala, via Santa Lucia e Viale dello Sport. I lavori, per un valore complessivo di circa 348 mila euro, saranno svolti dalla ditta Asfalti srl di Grottazzolina (FM);

– una variazione compensativa del Bilancio di Previsione 2023/2025 concernente le risorse assegnate all’attività dell’Ambito Territoriale Sociale 21.