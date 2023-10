SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si ricorda alle famiglie che hanno fatto domanda per avere la “Junior card”, la tesserina ricaricabile per il pagamento dei pasti della mensa valida per il ciclo scolastico di infanzia e primaria, che è necessario ritirarla in Comune.

Grazie infatti alla Junior card, che può essere ricaricata in Comune o negli esercizi convenzionati, il personale scolastico può scalare il costo dei pasti consumati e i genitori sono in condizione di tenere sotto controllo il saldo accedendo al portale “Planet school”.

La card può essere ritirata presso il servizio “Cultura e Pubblica Istruzione”, al terzo piano del Municipio di viale De Gasperi.