MONTEGRANARO – Grande prestazione dei ragazzi di Michetti che a Montegranaro hanno giocato la partita della vita: nonostante il 5-4 finale che li premia, ad andare al turno successivo è la Nuova Juventina, forte del 5-2 conquistato al PalaSpeca.

Samb che parte fortissimo trovando il vantaggio al 10′ con Paolucci e che, dopo aver incassato il pari, dilaga con i due gol di Firmani, realizzati prima da distanza ravvicinata e poi con un lob morbidissimo a scavalcare il portiere in uscita, intramezzati dal rigore di Mindoli scaturito da un fallo su uno straripante Firmani in area di rigore.

L’1-4 con cui termina il primo tempo fa ben sperare i rossoblù, che tornano in campo con la consapevolezza di poter compiere l’impresa: la squadra di casa però si sveglia dal torpore e riesce a pareggiare i conti fino ad arrivare al 4-4, nonostante un monumentale Colletta autore di una prova maiuscola.

Il gol della vittoria arriva a tempo praticamente scaduto con Cancrini, che indirizza la gara in direzione San Benedetto del Tronto: nonostante l’eliminazione dalla Coppa quella vista stasera rimane una bella vittoria di squadra, ottenuta contro una delle squadre più attrezzate di Serie C1 (che non perdeva in casa da oltre un anno e mezzo, ndr) che dà morale alla banda Michetti e fa ben sperare per il futuro.

Ora, archiviata la coppa, è già tempo di pensare al campionato: sabato 22 la Samb è attesa a Loro Piceno per la sfida contro i locali del Castrum Lauri.