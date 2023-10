Conclusa con successo la 14° edizione della fiera definita “più affascinante delle Marche”.

Parliamo di “Sposi in Villa”, l’evento ideato e organizzato da Oriana Simonetti dell’agenzia Oriana Grandi Eventi, dedicato alle coppie che stanno programmando le proprie nozze, che nel fine settimana del 14 e 15 ottobre ha registrato un mega successo.

La fiera, a ingresso gratuito, si è svolta nella magnifica cornice di Villa Boccabianca di Cupra Marittima, dove sono accorse persone provenienti da varie province di Marche a Abruzzo, tra cui Ancona, Jesi, Civitanova, Fermo, Ascoli Piceno, Macerata, Teramo, Pescara, e L’Aquila.

Si tratta di un evento che, nel corso degli anni, ha registrato la presenza di ben 15997 coppie che hanno trovato nell’organizzazione di Oriana Simonetti la maniera più semplice, affidabile e veloce di organizzare il matrimonio dei propri sogni.

La Wedding Simplify Oriana Simonetti ha messo in palio addirittura l’organizzazione di tre matrimoni. Le coppie vincitrici saranno seguite nella realizzazione delle loro nozze da sogno dalla stessa Oriana, esperta del settore con alle spalle 28 anni di organizzazione eventi e 24 anni di organizzazione di fiere degli sposi.

Le giornate sono state allietate da musica e spettacoli. Gran finale nel pomeriggio di domenica con la tanto attesa Sfilata di Moda Sposi, presentata dagli speaker Fabio e Maria Elena, Musica Ubby D.j., Eva e Piergiorgio, Valentina, Carlo e Cinzia.

Le acconciature delle modelle sono state curate da Armonia e Contrasti di Marina e Angelo, il trucco da Natural Beauty Estetica. Le stiliste per la sfilata: Oriana Simonetti, Francesca Giò Atelier, Alessandra Bruni. Le coreografie sono state realizzate da Ogeventi by Oriana Simonetti, gli addobbi floreali da Gsweddinginitaly Gabriela Di Stefano (esposizione e sfilata).

Ecco alcune delle aziende presenti a “Sposi in Villa”: Camaioni dal 1930, Rossi Accademia Sonia, Pertur, La maison spose, Pietro My Way, Floricoltura Ballarini, Creativamente Katy, Antica Confetteria del Corso, Andrea Ripà video, Roberto Nigi, Vivi Vacanze, Sara Carloni Grafica, Cantalamessa Sabrina, Studio Fotografico Villa Giorgio, Di Dionisio, Catia Couture, Wedding Music Staff nkc, Duemme srls, Fioreria Vecchia Bottega, I Travel Amedeo, Sami Gioielli, La Rosa del Tango, Wild Photography, Idee & Design srl, Ubby Dj, Top Catering, Natural Beauty Estetica, Your Songs, Flower Designer Chiara Pattara, Anna Cerolini Celebrante Ritual Wedding, Gioielleria D’Angelo, Criluma Soc. Coop., Monia Antolini, Centro Estetico Ony di Onaisy Mederos, La Sorgente Country House, Come Fly Travel, Marty di Polinesi Katia, Casa Piocheur Italy Srl, Arte d’eventi di Eleonora Bracalente, Villa Il Cannone, Simone Boccatonda, Manuela Ferroni Wedding, Leo Art Photo, Kevin Zingarelli, Frate Jonathan dipinti, Società Agricola San Filippo, Flower Artist Branciaroli Emiliano, Maria Luisa Carnevale, Mobiltesino, Gruppo musicale Dennis Zancocchia, Vc Cloud di Victor Alonzo Junior Zamora, Ametrista events & flowers, Tenuta Colle Serrano, Fiorinelli Sposi, Simona Marconi, Studio Fotografico Tiziana, Auto matrimonio Gianluca Malavolta, Limousine Carmine e Wedding Simplify by Oriana.

Il prossimo appuntamento dedicato ai futuri sposi sarà “Sposi in Riviera”. La 20° Edizione si svolgerà il 17-18 febbraio presso il centro congressi Raffaello del Casale Di Colli Del Tronto.

Organizzazione Oriana grandi eventi di Oriana Simonetti Via Pontida 6 San Benedetto Del Tronto (AP).

info@orianagrandieventi.it – telefono 3472629136 – 0735753687