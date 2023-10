ANCONA – Ieri, nel corso della conferenza stampa, tenutasi presso la sala R. Bastianelli, a Palazzo delle Marche in Ancona è stato annunciato il taglio del nastro del Salone Editoria Marche. La Mole Vanvitelliana è la sede della manifestazione che inizia venerdì 20 ottobre alle ore 11.00, alla presenza del Presidente Dino Latini e di Ginevra Bompiani, scrittrice, editrice, figlia di Valentino Bompiani al quale è dedicata la prima edizione del salone. La conclusione ci sarà domenica 22 ottobre. Fu il Presidente Latini ad annunciare il progetto che oggi è stato presentato alla stampa nel maggio scorso in occasione del Salone del libro di Torino: “Questa manifestazione” ha sottolineato Latini: “intende essere non soltanto una vetrina, ma anche un osservatorio e un laboratorio per poter salvaguardare e sviluppare un ricco patrimonio di capacità e di idee, mettendo in connessione editori e lettori”.

Il coordinatore della manifestazione e Presidente dell’Associazione “I luoghi della scrittura” Mimmo Minuto ha annunciato la presenza al salone dello scrittore Fabio Bacà, e del giornalista Sergio Rizzo. Minuto ha precisato che: “ll Salone nasce con l’idea di essere itinerante in tutte le province marchigiane. Dopo Ancona, si ipotizza che la prossima edizione possa tenersi a Pesaro”.

Anche la vicepresidente del Consiglio regionale, Michaela Vitri, si è espressa sul ruolo degli editori definendoli: “eroi che agiscono all’insegna del fare, conservare e tramandare la cultura”.

Il Presidente della Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini, si è complimentato con il Presidente Latini che in così poco tempo ha realizzato ciò che nell’ultimo salone di Torino dello scorso maggio aveva ideato. Agostini, uno dei partner della manifestazione ha evidenziato come “l’editoria è una delle industrie più importanti del Paese, sesta nel mondo, quarta in Europa, ma chiamata a tante sfide”. Soddisfazione anche da parte del consigliere regionale Anna Menghi presente alla conferenza stampa.

Il prof. Giancarlo Galeazzi, Direttore della Collana editoriale dei Quaderni del Consiglio parlando di editoria ha nominato l’editore Carlo Antonini di Ancona: “non perché ha prodotto tanto, ma perché ha prodotto bene. Ha creato una comunità, un editore o crea una comunità o finisce per essere solo un tipografo”. E aggiunge: “Il libro, la lettura è un dialogo silenzioso. La lettura è un ascolto interiore. L’autore che parla attraverso il libro, dove ha trovato sua dimora, la trova poi nella mente e nel cuore del lettore che prosegue l’opera dell’autore”.

Venerdì pomeriggio, oltre alle presentazioni di volumi e pubblicazioni è programmata una tavola rotonda dal titolo ”I valori dell’associazionismo nell’Editoria”, moderata da Mimmo Minuto, seguirà l’intervento del professor Giancarlo Galeazzi dal titolo “Le Marche dei Cento Editori”. Sabato, in occasione della Giornata mondiale dell’ascolto, Ginevra Bompiani e Barbara Tamborini, scrittrice e psicopedagogista, incontreranno gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado sul tema “In ascolto dei tempi, all’ascolto dei giovani”. Durante la giornata di sabato e di domenica si susseguiranno presentazioni di libri, compresi quelli della Collana editoriale “I Quaderni del Consiglio” che hanno superato quota 400 titoli in 27 anni di attività.