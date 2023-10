GROTTAMMARE – Lo spettacolo “Cammelli a Barbiana. Don Lorenzo Milani e la sua scuola” sarà presentato presso il Teatro delle Energie a Grottammare, domenica 22 ottobre alle ore 21.

Promosso dall’Azione Cattolica della diocesi di San Benedetto del Tronto che è riuscita a portare in zona il toccante spettacolo scritto da D’Elia insieme a Francesco Niccolini, con la regia di Fabrizio Saccomanno, vincitore del Premio della Critica al Palio Ermo Colle 2023.

Luigi d’Elia, attore, autore, scenografo, ci restituisce la figura di don Milani in modo autentico. Il pubblico sarà coinvolto in una storia con i suoi autentici dettagli e le sue amare verità, puntando dritto all’essenza della sua vita, alla potenza del suo messaggio e della sua scuola. Infatti in scena D’Elia si serve soltanto di una sedia e di un rosario, fabbricato con i legni di Barbiana. il piccolo paese di montagna dove Don Milani venne trasferito, a causa delle sue scomode idee. Fu proprio lì che diede vita a un’esperienza educativa e umana unica nel suo genere. Educatore, ancor prima che prete, fece scuola ai quei ragazzi esclusi dal sistema scolastico tradizionale e posti ai margini di quello sociale. Confidando nell’importanza della parola, come mezzo per l’emancipazione, permise loro di conquistarsi uno spazio nel mondo, impegnandoli in attività diverse e permettendogli di studiare.

I valori della scuola di Barbiana conservano tutt’oggi la stessa rilevanza. Sarà questa un’occasione per confrontarsi con il suo messaggio educativo e percepirne l’attualità in questo momento storico di crisi educativa e nel quale ci si interroga sul ruolo della scuola.

I biglietti dello spettacolo sono disponibili al prezzo di 10 € e per i giovani fino a 25 anni a 5 €. Per info e prenotazioni biglietti è possibile contattare la mail: segreteria@azionecattolicasbt.com o acquistarli la sera dello spettacolo.