ANCONA – Si svolgerà dal 20 al 22 ottobre, presso la Mole Vanvitelliana di Ancona, la prima edizione del “Salone dell’editoria delle Marche” (SEM): una vetrina, un osservatorio e un laboratorio sulle diverse iniziative editoriali della regione, di cui si mira a far conoscere la ricchezza culturale.

L’inaugurazione del SEM, progettato e attuato da un comitato composto da Monica Bordoni, Micaela Vitri, Cristina Angeloni e Giancarlo Galeazzi e la cui direzione artistica è è stata affidata dal Consiglio Regionale delle Marche all’associazione culturale “I luoghi della scrittura” di San Benedetto del Tronto, è prevista alle ore 11,00 di venerdì 20 ottobre. Oltre venticinque sono gli editori marchigiani che parteciperanno all’evento attraverso l’esposizione di alcuni volumi pubblicati e l’ illustrazione di due libri del loro catalogo. In programma anche alcuni incontri speciali legati a editori e scrittori che hanno segnato il cammino editoriale a livello nazionale nel contesto del rapporto tra “editoria e umanesimo” e, a tal proposito, quest’anno il SEM è dedicato al famoso editore Valentino Bompiani, originale esponente di un umanesimo editoriale, la cui opera sarà presentata al SEM dalla figlia Ginevra, a sua volta editore. Particolare attenzione sarà, inoltre, riservata ai giovani: quattrocento studenti delle scuole secondarie superiori di Ancona sono stati invitati a riflettere sulla capacità di ascoltare come condizione del dialogo, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ascolto, che cadrà il 21 ottobre. Lo stesso invito al dialogo riguarderà anche gli editori presenti per i quali è prevista una tavola rotonda per creare un confronto di esperienze e di idee, anche nell’ottica delle prossime edizioni del SEM, che prevedono sin d’ora il coinvolgimento di un sempre maggior numero di editori e una crescente attenzione a più specifiche forme editoriali.

Qui di seguito il programma dettagliato:

VENERDI’ 20 ottobre SABATO 21 ottobre DOMENICA 22 ottobre 10,00-19,00 10,00-19,00 10,00-19,00 10:00/10:20 Le erbe della quarantena di Daniela Cesaroni – “Spazio agli autori” Anno 2030 dopo Cristo di Riccardo Scagnoli con prefazione di Mario Tozzi – “Spazio agli autori” 10:20/10:40 Le Marche sotto sopra di Christina B. Assouad ed Eliana Enne Edizioni I luoghi della scrittura presenta Eleonora Marangoni “Il Ballo della vita” di Giorgia Coppari – “Spazio agli autori” 10:40/11:00 Anconopoli storie e fotoromanzi della gloriosa era analogica di Francesco Lucesole e Marco Lucioli EDIZIONI Affinità Elettive presenta Francesco Cardinali Delitto sotto le torri di Luca Viozzo GIACONI EDITORE 11:00/11:20 INAUGURAZIONE Nuvole di drago di Cristiano Varotti VYDIA EDIZIONI D’ARTE SRL Sull’Ala del Picchio-Romanzo storico sugli antichi Piceni di Antonio Ciarabalà EDIZIONI NISROCH 11:20/11:40 INAUGURAZIONE La Saga di Ankon di Stefano Cardellini LE MEZZELANE CASA EDITRICE Ero l’amante di Rodin – Vita vissuta di Camile Claidel e Annalisa Fabbri RINASCITA EDITORE ma espone CAPPONI EDITORE 11:40/12:00 INAUGURAZIONE La villa imperiale di pesaro di Sofia Ciaroni METAURO EDIZIONI Tutto dice sì acquisiamo la forza che abbiamo conquistato Domenico Capponi CAPPONI EDITORE 12:00/12:20 Il bambino disaggressivo di Massimo Pistoni e Martina Campolo ACCADEMIA DI BABELE Ascesi mistica e prassi politica di Bernardo di Chiaravalle di Giovanni Larici MARCELLI EDITORE Narciso femmina. Una storia d’amore mai iniziata. Educazione al sentimento contro la violenza di genere di Mirco Carlini 12:20/12:40 PAUSA PRANZO PAUSA PRANZO PAUSA PRANZO 12:40/13:00 PAUSA PRANZO PAUSA PRANZO PAUSA PRANZO

13:00/13:20 La baia incantata di Roberto Senigalliesi – “Spazio agli autori” 46 antologie di voci nostre di Roberto Paggetta – “Spazio agli autori” Antologie a scelta. Poesie del sentimento di Simone Domenico Aspriello – “Spazio agli autori” 13:20/13:40 I ragazzi di Mezzavalle di Massimo D’Ambrosio – “Spazio agli autori” Destini Ultimi di Fulvio Grengati – “Spazio agli autori” 3 mesi di vacanze e poi il posto fisso di Nicola Campagnoli – “Spazio agli autori” presenta Paola Sturba 13:40/14:00 Delitti d’autore di Anna Pia Giansanti VENTURA EDIZIONI Carezza esito della Sibillini Summer School DIREZIONE HACCA La bambina delle Violette di Roberto Ricci LE MEZZELANE 14:00/14:20 Educandato di Dolore Prato QUODLIBET Combattere la postdemocrazia di Maurizio Bianconi ITALIC PEQUOD Colpa del gatto di Antonio De Signoribus EDIZIONI ZEFIRO 14:20/14:40 La via degli Angeli la traslazione delle pietre della Santa Casa di Fernando Frezzotti LAVORO EDITORIALE DI ANCONA Libro dei simboli armonici nelle abbazie delle marche Fabrizio Bartoli EDIZIONI NISROCH Il naso grifano di Dante di Giuliana Poli EV EDIZIONI 14:40/15:00 La prima Goccia di F. Moglianesi e Musa Darboe EDIZIONI ZEFIRO Le affascinanti leggende dei Monti Sibillini di Diego Mecenero EPHEMERIA EDITORE Notte di Elisabetta Pierini DIREZIONE HACCA 15:00/15:20 Quaderno n.381 Il becentenario del pontificato di Leone XII di Ilaria Fiumi e prof. Regoli QUADERNO DEL CONSIGLIO Quaderno n.366 Il pensiero di Maria Montessori di Giancarlo Galeazzi presenta insieme a Matteo Lorenzetti QUADERNO CONSIGLIO Quaderno n.388 Parole Maledette di Marina Turchetti presentano Laura Baldelli e Laura Pergolesi co-autrici QUADERNO CONSIGLIO 15:20/15:40 Quaderno n.381 Il becentenario del pontificato di Leone XII di Ilaria Fiumi e prof. Regoli QUADERNO DEL CONSIGLIO Quaderno n.366 Il pensiero di Maria Montessori di Giancarlo Galeazzi presenta insieme a Matteo Lorenzetti QUADERNO CONSIGLIO Quaderno n.388 Parole Maledette di Marina Turchetti presenta Laura Baldelli co-autrice QUADERNO CONSIGLIO 15:40/16:00 Testa Bassa Cuore Alto di Pierluigi Rausei ed Alessio Piccini GIACONI EDITORE Crivelli un viaggiatore nelle Marche presentato dal Prof. Papetti e dalla Prof.ssa Graziella Rosselli CAPPONI EDITORE Assunta e la balena Renata Mambelli EDIZIONI Affinità Elettive presenta Lucilla Niccolini