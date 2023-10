Tutto pronto per una nuova puntata di Scienziati nel Pallone, che per motivi tecnici andrà in onda questa settimana di martedì. L’orario resta invariato, in diretta alle ore 21.

Ospite, domani sera, sarà il Diesse della Samb Stefano De Angelis, con cui analizzeremo la rosa e il momento dei rossoblu dopo il pareggio contro il Fossombrone.

In studio come sempre i nostri scienziati Nazzareno Perotti, Giuseppe Buscemi e Walter Del Gatto. Conduce Antonio Di Salvatore. La puntata andrà in replica su 7 Gold il mercoledì e il venerdì alle ore 17.30, sul canale 15 del digitale terrestre.