SAN BENEDETTO – Lunedì 16 ottobre, alle ore 16.30, presso il Parco “C.Wojtyla” di Viale De Gasperi, si svolgerà la grande festa dell’accoglienza per i bambini, i genitori e il personale dei 5 servizi per l’infanzia del Comune di San Benedetto: i nidi “La Mongolfiera” e “Il Giardino delle Meraviglie” e le sezioni primavera “Girandola”, “Girasole” e “Girotondo”.

Iniziativa prima del suo genere, fortemente voluta dall’assessore alle Politiche Sociali, Andrea Sanguigni, che a tal proposito afferma: “Questa festa dell’accoglienza avrà lo scopo di far sentire le famiglie accolte in una grande famiglia: nella famiglia dei servizi per l’infanzia comunali, oltre a segnare l’ingresso nel nuovo contesto educativo per le nuove e il ritorno per le già frequentanti. E’ fondamentale –continua l’assessore– che le famiglie si sentano accolte, riconosciute, valorizzate, condizione questa di partenza per instaurare un’alleanza educativa fra le parti, a favore di una felice frequenza dei servizi da parte dei bambini stessi”.

La festa si svolgerà tra una coinvolgente animazione e una gustosa merenda, rappresentando una speciale occasione per le famiglie di conoscersi e socializzare, per i bambini di vivere, in una dimensione del tutto nuova e all’aperto, momenti gioiosi ed emozionanti contemporaneamente con altri bambini e genitori, oltreché con i propri genitori e le proprie educatrici.

Per la realizzazione della festa, l’assessore Sanguigni ringrazia sentitamente l’ “Associazione Antoniana Eventi” del parco “C. Wojtyla”, per l’intrattenimento il corpo di ballo dell’Utes e il personale dei servizi con il settore comunale di riferimento, nonché i protagonisti dell’evento che accoglieranno l’invito: i bambini e i genitori dei servizi 0-3 comunali.