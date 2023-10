SAN BENEDETTO – Mercoledì 18 ottobre, secondo appuntamento con il grande cinema d’autore della nuova stagione del Cineforum di San Benedetto, con il film “Ritorno a Seoul” di Davy Chou. È stato presentato in selezione ufficiale al 75esimo Festival di Cannes e in anteprima italiana al Torino Film Festival del 2022.

Cinema Teatro Concordia – doppia proiezione ore 17.30 e 21.15. Ingresso €.5,00 con tessera FIC 2023/2024 del Cineforum SBT “Buster Keaton”. Il costo della tessera FIC è di €.3,00. Si potrà rinnovare la tessera per la stagione 2023/2024 poco prima dell’inizio delle proiezioni.

Sinossi : Freddie (Park Ji-Min), una ragazza francese di 25 anni, torna in Corea del Sud per ritrovare le sue origini. La ragazza, infatti, è nata in Corea, ma è stata adottata da una coppia francese e da quel momento non è più tornata nella sua terra natia. Freddie è decisa a rintracciare i suoi genitori biologici in un paese che non conosce quasi per nulla, ma il suo viaggio la porterà a prendere direzioni del tutto nuove e soprattutto inaspettate.