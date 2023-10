GROTTAMMARE – Tutto pronto per l’ edizione 2023 del fortunato format dedicato alla danza Picena, in scena sabato sera 21 Ottobre presso il Teatro delle Energie di Grottammare.

Spazio ai protagonisti della kermesse, appartenenti alle seguenti scuole e associazioni sportive di danza, guidate da talentuosi maestri: Ananke com con Amanda Trulio; Utes con Antonio Castilho Viana, Marzia Menchini e Claudia Pietropaolo; Danzarte Academy con Cristina Orsini ed Elisabetta Massacci; Las Sevillanas con Daniela Capocasa; Bailando con Annamaria Alessandrini; Accademia Danza Milano con la brillante Naima Ficcadenti.

Giuseppe Cameli, a nome del sodalizio policulturale della perla dell’adriatico, ha spiegato: “In scena vi saranno esattamente 74 performers, suddivisi in 8 generi coreografici, con una grande partecipazione di giovanissimi. È un record per età (media under 30) e per presenze di appassionati del settore. Il nostro progetto è specifico su di una sezione artistica, pensato e costruito con armonia da settimane, al fine di poter offrire un contenuto attento e capace di immergere lo spettatore teatrale in un viaggio completo, alla scoperta della disciplina della danza”.

Lo spettacolo avrà come madrina d’ onore Alice Bellagamba, volto indimenticabile di Amici e del cinema italiano al fianco di Ricky Tognazzi, Leonardo Pieraccioni e Carlo Vanzina. Non mancheranno momenti di puro divertimento, dedicati all’ umorismo ” made in Marche” , a cura di Piero Massimo Macchini e Laura Marcolini, vincitrice di cabaret amoremio 2017. Condurrà la kermesse, originale binomio tra umorismo e coreografia, la show girl Martina Gasparrini.

L’Artistic Picenum, insieme all’amministrazione comunale di Grottammare, ringraziano per la vivace e dinamica partecipazione all’edizione in corso. Un palco sì gremito di talenti stuzzica, a gran voce e passo di danza, una platea altrettanto gremita.

Per info e prenotazioni 3475406630 Merceria il Cigno Grottammare, Cartolibreria Camillettis Pedaso o direttamente al botteghino del teatro.