SAN BENEDETTO – Nella terza edizione del Premio letterario “Emma, il ricordo salvato” si sono distinti ben sei studenti del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto. Sono stati selezionati come finalisti dalla giuria del premio, promosso dall’Associazione “Gli Amici di Emma”, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Senigallia Marchetti e il Liceo Classico Statale Giulio Perticari di Senigallia.

Il 30 settembre scorso l’intera comunità marchigiana si è stretta ancora una volta intorno alla famiglia di Emma Fabini, studentessa quattordicenne del Perticari scomparsa nella tragedia di Corinaldo, avvenuta nel 2018. In quel giorno Emma era nata e in quel giorno, per il terzo anno, si è svolta presso il teatro La Fenice di Senigallia la cerimonia di premiazione del concorso con cui la famiglia della giovane, appassionata lettrice e scrittrice, ha voluto lasciare luminosa traccia della sua breve, ma gioiosa esistenza.

Il bando del premio, aperto a tutte le studentesse e gli studenti nella fascia d’età compresa tra i 10 ed i 18 anni, cittadini italiani o stranieri, prevedeva la presentazione di un racconto in lingua italiana dedicato al tema del ricordo. “Quale ricordo salveresti della tua vita? Cosa vorresti non far svanire dalla tua memoria? Che sia un’esperienza di gioia o di dolore, di odio o di amore, trasformala in una storia… per non dimenticare”.

Nella categoria 14-18 gli studenti del Liceo Rosetti si sono distinti classificandosi nel seguente ordine: 1 Arianna Pignotti 4E; 2 Sofia Di Filippo 3B; 3 Chiara Romani 4B; 5 Giorgio Arragoni 5C; 6 Maria Giovanna Duranti 5F; 7 Roberta Novelli, diplomata nell’estate scorsa (5G).

I premi prevedono per il primo classificato la partecipazione gratuita ad un corso di scrittura creativa offerto dalla Scuola di scrittura Genius e un buono di acquisto libri per un valore di € 300 , per il secondo classificato un buono di acquisto di libri per un valore di € 200 e per il terzo classificato un buono di acquisto libri per un valore di € 100; a tutti inoltre una pergamena e la pubblicazione.

La sobria ma intensa cerimonia, condotta dall’attore e regista Mauro Pierfederici, è stata aperta dal commosso intervento del padre di Emma, Fazio Fabini, che ha ricordato la figlia.

Il tema della memoria è stato sottolineato anche da Paolo Restuccia, regista, autore e conduttore di numerosi programmi radiofonici della Rai, direttore della Scuola di Scrittura Creativa Genius. In collegamento da Roma, ha parlato del valore della scrittura e dato preziosi consigli ai tanti giovani presenti in sala. In particolare si è soffermato sul contenuto dei testi letti, molti dei quali incentrati sulla memoria dei nonni. Tra i numerosi riconoscimenti verbali ai giovani scrittori da parte delle autorità presenti quello del giornalista ed editore Carlo Pagliacci che ha colto nella prima classificata un potenziale da non sottovalutare, invitandola a coltivare il suo talento.

A rappresentare la Dirigente Scolastica Stefania Marini e l’intera comunità del Liceo Rosetti, era presente la professoressa Adelia Micozzi che, anche in qualità di docente referente del Laboratorio di scrittura creativa, divenuto fucina di talenti, ha sostenuto i giovani scrittori e condiviso con loro le soddisfazioni della giornata.

Nel salutare i genitori di Emma, la docente ha espresso la vicinanza propria e del Liceo alla famiglia ed ha evidenziato “quanto i ragazzi, se guidati e accompagnati nel percorso di scoperta di sé, siano in grado di esprimere le emozioni e sentano la memoria come una ricchezza da conservare con delicatezza e cura”.