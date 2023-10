FI.FA. SECURITY UNIONE RUGBY SAN BENEDETTO: Zazzetta, Pellei, Di Marcantonio, Fratalocchi, Del Prete, Paoloni, Gianfreda, Alemanno, Alesiani, Di Bartolomeo, Castelletti, Fulvi, Palavezzati, Fioretti, Vaccari. A disp: Russo, Tallè, Laabbar, Coppa, Perna, Scipioni, Scarpantonio, Muratore, Tosti.

Rugby Jesi 1970 – Fi.Fa Security U.R. San Benedetto 23-21

JESI – La seconda partita di campionato di Serie B ha visto la Fi.Fa. Security U.R. San Benedetto impegnata nel derby contro lo Jesi Rugby, valevole per la Coppa Marche, chiusa sul risultato 23-21 per i padroni di casa.

Il primo tempo vede la Fi.Fa Security governare il centro campo con azioni veloci e un ottimo gioco alla mano, riuscendo con Fulvi a realizzare la prima meta, trasformata poi da Palavezzati. L’Unione Rugby continua a pressare in attacco e al limite dei 5 metri guadagna una touche, con Palavezzati che segna la seconda meta e realizza il calcio di trasformazione, portando il risultato sullo 0-14. Lo Jesi reagisce e affonda nella metà capo rossoblu e riesce a realizzare la sua prima meta, non trasformata. Sul finire del primo tempo, Palavezzati riesce a intercettare un calcio di Jesi e a correre segnando tra i pali la terza meta per i sambenedettesi che chiudono il terzo tempo con il parziale di 5-21 a loro favore.

La ripresa vede le squadre fronteggiarsi a metà campo, con azioni ripetute di possesso palla, in un gioco combattuto in mischia e maul, e solo in seguito ad una punizione, Jesi guadagna 3 punti. I sambenedettesi soffrono gli affondi veloci dello Jesi che in seguito ad una rimessa riesce a segnare la seconda meta, senza trasformarla, e a guadagnare successivamente altri 3 punti con un calcio di punizione. Jesi continua a spingere in attacco fino a guadagnare una meta tecnica che li porta in vantaggio proprio sullo scadere del secondo tempo, chiudendo con un punteggio di 23-21 che decreta la vittoria della Coppa Marche dello Jesi Rugby.

Il prossimo appuntamento è per domenica 22 al Campo Mandela per il match Fi.Fa. Security U.R. San Benedetto vs Firenze Rugby.