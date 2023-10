GROTTAMMARE: Beni, Donzelli, Porfiri, Medori, Ferrari Gibbs, Franchi, Camela, Mattioli, Pomili, Di Nicolò. A disposizione: Pallotta, Traini, Polini, Genovese, Carminucci, Zanibi, Ottaviani, Abbruzzetti, Guenci. Allenatore Poggi

CENTOBUCHI MP: Luzi, Galiè, Pietropaolo, Maurizii Pierluigi, Ricci, Olivieri, Lovisolo, Funari, De Marco, Pezzotti, Maurizii Stefano. A disposizione: Gambacorta, Balestra, Leli, Mattioli, Mascitti, Fernandez, De Baptistis, Boufariha, De Rosa. Allenatore Puddu

Marcatori: Di Nicolò (3), Pomili, Ottaviani, Abbruzzetti.

Cronaca

GROTTAMMARE – Vittoria roboante per il Grottammare, che riscatta il doppio stop tra campionato e Coppa imponendosi con il risultato 6-0 contro un Centobuchi MP galvanizzato dall’ottimo inizio di campionato. Protagonista assoluto del primo tempo è Paolo Di Nicolò, autore di una doppietta con due splendide incursioni in area di rigore che indirizza il match in favore dei locali. Nella ripresa il Grottammare dilaga con la tripletta personale di Di Nicolò, la rete del solito Davide Pomili e le prime gioie in campionato per i giovani Ottaviani e Abbruzzetti.

“Sono stracontento della prestazione dei ragazzi – commenta il mister del Grottammare Emanuele Poggi – e soprattutto dell’approccio alla gara. Abbiamo fatto tutto ciò che era stato preparato in settimana e, nelle difficoltà degli infortuni al capitano e non solo, chi è entrato in campo ha saputo mettere in campo il 110% dimostrando di essere un tassello fondamentale del collettivo”.

Parole al miele anche da parte del difensore Stefano Ferrari, che con l’assenza per infortunio di De Cesare ha ereditato la fascia da capitano: “Abbiamo disputato un’ottima partita, soprattutto dal punto di vista mentale e caratteriale, che era quello che era venuto a mancare nel primo tempo contro la Futura. Abbiamo dato tutto e si sono visti i risultati”.