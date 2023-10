A cura di Walter Del Gatto

COCO 6: Disputa una buona partita, sempre attento nelle sortite avversarie, peccato aver subito il secondo goal dove buona parte delle responsabilità sono sue.

PAGLIARI 6,5: Un motorino di fascia instancabile, si propone spesso in avanti supportando bene la fase offensiva.

SIRRI 5,5: Non esente da colpe nel secondo gol del Fossombrone in quanto segue la palla lasciando libero l’autore del tiro, spesso in ritardo sugli avversari.

PEZZOLA 6: Non commette errori importanti disputando una buona partita, affidabile.

ZOBOLETTI 6,5: si propone bene nel primo tempo con l’assist del pareggio, nel secondo tempo costretto a compiti difensivi.

ARRIGONI 6: Il regista rossoblu’ disputa un buon primo tempo , nel secondo contagiato dalla frenesia di recuperare in cui le idee sono veramente poche.

BARBERINI 5,5: Con un centrocampo a 2 risulta spesso troppo lento a contrastare la seconda palla, le sue performance dipendono molto dai compagni.

CARDONI 5: Oltre alle qualità tecniche nel calcio occorre un elemento che i napoletani chiamano “cazzimma” e lui in questo momento sembra spesso addormentato.

BATTISTA 6: Lui c è sempre ma spesso ostaggio della sua ostinatezza a portare palla, dovrebbe imparare dagli avversari che con l’uno due hanno creato molti grattacapi ai rossoblu

ROMAIRONE 6: Tanta voglia di fare, corre tanto ma concretizza poco.

TOMASSINI 7: Gol da campione il suo, lotta come un leone realizzando una marcatura da vero bomber.

PAOLINI 6: Purtroppo ha il compito ingrato di entrare nei momenti di difficoltà, ha bisogno ancora di tempo come del resto i suoi compagni di reparto a trovare la quadratura ottimale.

ALESSANDRO 6: Entra nella fase convulsa della partita mettendo a disposizione la sua esperienza per recuperare.

SCIMIA 6: Anche lui stesso discorso fatto per Paolini, occorre ancora trovare le giuste distanze per vedere le sue qualità .

LONARDO 7: Una sconfitta sarebbe stata ingiusta, il ragazzo entra e mette le cose a posto.

MARTINIELLO: sv

LAURO 6: Bene il primo tempo dove conferma il modulo delle precedenti partite, purtroppo però gli avversari hanno un centrocampo più dinamico e veloce e questo è motivo per rivedere alcuni assetti necessari per dare duttilità alla squadra.

ARBITRO 5: Inizia bene finisce male dimenticando molti falli ai danni dei rossoblu ma soprattutto assegnando un fuorigioco a molti inesistente nel finale che poteva cambiare le sorti della partita.