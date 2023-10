SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel post-gara ecco le dichiarazioni dell’attaccante rossoblu Tomassini e del direttore generale ospite Meschini.

Tomassini: “La partita l’abbiamo fatta, le occasioni le abbiamo create, abbiamo fatto due gol, abbiamo preso un palo. Non è mai facile fare cinque gol a partita, sicuramente dobbiamo lavorare per non concedere neanche il minimo episodio perché in questo momento li stiamo pagando. Noi quando rientriamo nel secondo tempo e siamo sotto non scendiamo in campo per pareggiarla ma per vincerla. La reazione da parte della squadra c’è stata e l’impatto è stato positivo”.

Meschini: “Bisogna cercare di mettere i giocatori giusti nel contesto giusto. Fraternali è un 2005, è stato bravo l’anno scorso a sacrificarsi, nel senso che è venuto, ha giocato poco però tutto il lavoro che ha fatto sta venendo fuori”.