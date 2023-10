SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo il pareggio odierno per 2-2 arrivato nel finale con Lonardo, ecco le dichiarazioni di mister Lauro e mister Fucili.

Lauro: “Ci siamo trovati in svantaggio due volte ed abbiamo concesso due gol che non possiamo permetterci di concedere. Se vogliamo giocare con quattro attaccanti è necessario che corrano di più e che si predispongano in fase di non-possesso. O chiudiamo il primo tempo tre a zero o tocca correre a tutti durante la gara. Noi la partita l’abbiamo fatta, solo che abbiamo preso due gol che non si possono prendere”.

Fucili: “È stata una bella partita giocata da entrambe. Noi abbiamo certe caratteristiche e dobbiamo giocare bene su quelle. Oggi abbiamo attaccato la Samb da subito e non è che ci siamo arroccati dietro, l’abbiamo fatto gli ultimi cinque minuti ed abbiamo preso gol. Per me la Samb è tra le favorite”.