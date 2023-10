SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera” per Samb-Fossombrone.

NOTE

Spettatori 6084. Cielo velato, pioggia nel finale di gara. Manto erboso in condizioni visibilmente migliori rispetto all’ultima gara casalinga contro il Fano. Arbitra il signor Nicolò Rodigari di Bergamo, coadiuvato da Mattia Bettani di Treviglio e Federico Mezzalira di Varese.

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Coco 03, Pagliari 04, Sirri, Pezzola (65′ Scimia), Zoboletti 05, Arrigoni, Barberini (65′ Paolini), Battista (87’Martiniello), Cardoni 04 (80′ Lonardo 05), Tomassini, Romairone (45′ Alessandro). All. Maurizio Lauro. A disp. Pinto 03, Buonavoglia, Thiaw 05, Orfano 05.

FORSEMPRONESE (4-3-3): Marcantognini, Bianchi 04, Mea 03 (53′ Palazzi 03), Pandolfi, Urso (75’Pandolfi), Rovinelli, Fraternali 05 (89′ Salvi 05), Conti, Germinale, Bio 04 (60’Fagotti 05), Battisti (53′ Camilloni). All. Michele Fucili. A disp. Amici 04, Tagnani 04, Aguzzi 05, Pagliari.

ANGOLI 4-2

AMMONITI Pezzola (S) Bio (F) Rovinelli (F) Germinale (F) Arrigoni (S) Marcantoni (F) Bianchi (F)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

Colpo d’occhio da brividi al Riviera, tutta la Curva Nord, munita di bandierine rossoblu, intona “adesso e per sempre canterò forza Samba”.

1′ Al via il match, rossoblu che attaccano verso la Nord.

3′ Prova ad attaccare sulla destra la Samb, Cardoni chiuso bene da Mea in fallo laterale.

4′ Fallo a centrocampo guadagnato da Battisti, prova a tenere palla il Fossombrone, molto compatto in questa prima fase.

5′ 0-1 Fossombrone in vantaggio. Incursione sulla sinistra e mancino da 20 metri di Fraternali che si insacca nell’angolino, Coco non ci arriva. Ospiti avanti.

7′ Prendono coraggio i ragazzi di Fucili, che ora protestano timidamente per un trattenuta in area su Germinale.

8′ Salgono i decibel del Riviera che incita a squarciagola i rossoblu.

9′ Ammonito Pezzola per una trattenuta su Battisti.

11′ Prova una reazione la Samb, Battista salta Mea sulla sinistra entra in area e finisce a terra. Non c’è nulla per l’arbitro.

15′ Pandolfi libera il destro dalla distanza, palla alta.

16′ Bella azione personale di Cardoni, che crea la superiorità numerica a destra, poi però opta per la soluzione personale e calcia altissimo.

19′ ANCORA CARDONI: stavolta più pericoloso. Entra in area da destra, gran sterzata che manda al bar Mea e sinistro poco sopra l’incrocio. Stanno crescendo i rossoblu.

20′ Mancino di Pagliari dal limite su sponda di Tomassini. Palla a lato.

22′ HA PAREGGIATO LA SAMB! Cross di Zoboletti col radiocomando a pescare Tomassini che in tuffo di testa la mette in rete. Gol bomber vero 1-1.

26′ Insistono i rossoblu. Battista apre per Romairone che fa partire il destro a giro. Alto, brivido per Marcantoni.

30′ Cross di Fraternali da destra, nessun problema per Coco.

32′ Chiusura che vale come un gol di Rovinelli su Tomassini che aveva calciato da due passi a botta sicura.

35′ Punizione dal limite per il Fossombrone, Germinale calcia. Palla in angolo con deviazione.

38 PALO DI CARDONI: grande azione dei rossoblu che mandano al tiro Cardoni dal limite. Palo interno alla sinistra di Marcantoni.

41′ Ammonito Bio per un’entrataccia su Battista a centrocampo.

44′ Manovra avvolgente della Samb. Cardoni crossa da destra, per Tomassini che sbaglia la sponda.

45′ Battisti gela il Riviera: 1-2. Cross di Bianchi da sinistra, Coco smanaccia ma non allontana e Battisti mette in porta il tap-in.

45’+2 Fine primo tempo. Samb-Fossombrone 1-2.

SECONDO TEMPO

45′ La mossa di mister Lauro, dentro Alessandro per Romairone.

46′ Conclusione velleitaria di Germinale da centrocampo che prova a sorprendere Coco. Il portiere rossoblu blocca ben piazzato.

49′ Ammonito Rovinelli per una sbracciata su Alessandro, calcio di punizione dalla trequarti. Marcantoni allontana di pugno.

52′ CARDONI PERICOLOSO: il classe 04 fa tutto bene saltando due avversari, poi spara alto da buona posizione.

59′ Prova a manovrare la Samb ma il giro palla è lento e il Fossombrone riesce a chiudere tutti gli spazi.

63′ Punizione Samb dal limite per fallo su Tomasssini. Alessandro si occupa della battuta, ma la sfera è lenta e centrale.

65′ Cross basso di Pezzola da destra, Marcantoni blocca a terra.

66′ Fuori Barberini e Pezzola per Scimia e Paolini. Lauro ora col 3-4-3 per provare a rimontarla.

69′ Ammonito Marcantoni per l’ennesima perdita di tempo sui rinvii dal fondo.

71′ Punizione Samb dall’out di sinistra per un fallo su Battista: Arrigoni mette in mezzo. Rovinelli chiude in angolo.

72′ Nulla di fatto sugli sviluppi del corner.

75′ Scintille tra Sirri e Germinale per un duro contrasto a centrocampo. L’arbitro li divide senza cartellini.

80′ Grande azione di Battista sulla sinistra che scarica su Paolini a centro area. Mancino alto, grande occasione per il pari.

85′ Destro di Arrigoni, la difesa ospite respinge.

86′ Angolo da destra per i rossoblu. Marcantoni smanaccia.

87′ Altro angolo per i rossoblu, ma i Rovinelli libera. Poco sfruttati i piazzati fino ad ora.

90′ Sono 7 i minuti di recupero.

90’+1 GOOOOOL DELLA SAMB: Lonardo pareggia di testa su cross di Pagliari. 2-2.

90’+2′ Maurizio Lauro si sbraccia per tenere alta la concentrazione: “E’ lunga”.

90’+3′ Angolo Fossombrone sotto la Nord. Fischi assordanti, Lonardo libera parte il contropiede della Samb, fermato da Bianchi con un fallo. Giallo.

90’+4 PALLA IN AREA DI RIGORE PER LA SAMB: Alessandro prova a colpire ma Marcantoni lo anticipa all’ultimo, subendo anche fallo.

90’+5′ RIPARTENZA SAMB, il guardalinee ferma tutto fischiando un fuorigioco molto dubbio, bordata di fischi del Riviera.

90’+6′ Prova l’ultimo arrembaggio la Samb, ma la difesa del Fossombrone allontana di testa.

90’+7 Finisce qui 2-2. Fossombrone due volte in vantaggio e due volte rimontato dai rossoblu.