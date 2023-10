ASCOLI PICENO/ SAN BENEDETTO – L’ AST di Ascoli Piceno, in occasione dell’ Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, organizza una serie di eventi rivolti alla popolazione.

Due giornate per sensibilizzare le donne ad aderire ai programmi di screening:

– Sabato 21 ottobre in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno;

– Sabato 28 ottobre in Piazza Rotonda Giorgini a San Benedetto.

Dalle ore 10 alle ore 12.30, saranno a disposizione della cittadinanza operatori sanitari dell’AST per fornire informazioni sullo screening per la prevenzione del tumore al seno e del colon retto, inoltre informazioni su screening e vaccinazione per la prevenzione del carcinoma della cervice uterina.

Nell’occasione saranno distribuiti opuscoli informativi alla cittadinanza e forniti i riferimenti per accedere alle prestazioni di screening e alla vaccinazione anti papilloma virus.

Inoltre, tutti i mercoledì pomeriggio, con orario 15-18, sono aperti gli sportelli informativi presso le segreterie screening che si trovano precisamente:

-ad Ascoli presso la sede in Viale Federici (palazzo ex-Gil) II piano;

-a San Benedetto presso la sede in via Manara (palazzina F, II piano) nell’area dell’Ospedale Madonna del Soccorso.

Le donne potranno ricevere informazioni su:

– programmi per la diagnosi precoce del tumore della cervice uterina (HPV test e pap –test): differenza tra i due tipi di test, quando farlo, come prenotarsi, dove viene effettuato lo screening;

– programma per la Diagnosi precoce del tumore al seno: a chi è rivolto lo screening, quando farlo, nuove fasce d’età incluse, come prenotarsi e dove fare gli accertamenti.