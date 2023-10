Le aziende del fashion piceno e marchigiano conquistano Genova, dove dal 5 all’8 ottobre è andata in scena la terza edizione di Genova Jeans.

Quest’anno, la manifestazione dedicata alla celebrazione di uno dei capi più iconici della moda di ogni tempo ha visto la partecipazione di una delegazione delle aziende della moda marchigiana, protagoniste anche nell’ambito di Fashion Mood, la tradizionale sfilata di moda promossa dalla Cna di Ascoli Piceno.

Oltre ad Alessia Barbarossa (AB) di Genga, Valeria David (La Congrega) di Ancona e Monia Bastianelli (Monia Sartoria Italiana) di Chiaravalle, accompagnate dalla responsabile Cna Federmoda Ancona Lucia Trenta, a mettere in mostra le proprie creazioni sono stati anche Doriana Marini, presidente Cna Federmoda Marche e titolare di Dienpi, e Cristiano Torricelli, che da San Benedetto hanno portato alcuni tra i capi più rappresentativi dei propri marchi all’interno dell’esposizione collettiva allestita nel Jeans Lab di via di Pré.

Per l’occasione, Dienpi ha esposto un abito gioiello in jeans, con applicazioni termoadesive di strass Swarovski e borchie e applicazioni di pietre cucite, una borsa pochette in pelle e jeans con un ricamo a punto croce e un pannello in grado di sintetizzare al meglio il percorso sartoriale portato avanti dall’azienda attraverso accessori e lavorazioni sul jeans e con il jeans.

La proposta di Cristiano Torricelli, invece, ha previsto due tele a mosaico realizzate con tessuto denim a partire da ritagli di produzione e semilavorati, dedicate a David Bowie e Diabolik, con una serie di etichette in pelle per jeans a dimostrare in maniera creativa le straordinarie potenzialità di recupero offerte da scarti di tessuti e accessori per il jeans.

Il tutto perfettamente in linea con la filosofia di Genova Jeans, che attraverso l’esaltazione delle origini genovesi del jeans intende riqualificare l’area del porto da un punto di vista culturale e sociale, riportando valore dove l’avventura del jeans ha avuto inizio, grazie anche alla partecipazione attiva delle nuove generazioni.

Si spiega anche in questo senso il coinvolgimento dell’Accademia di Belle Arti di Macerata, che sulla scia della fruttuosa collaborazione intrapresa con la Cna di Ascoli Piceno in occasione di Fashion Mood ha preso parte all’evento con diversi capi in denim, tra cui quello vincitore del prestigioso Barbie Style Talent Contest, realizzato da Sofia Santolini.

Dopo il lancio ufficiale dell’evento a cura del presidente Cna nazionale Dario Costantini e del responsabile Cna Federmoda Antonio Franceschini, nel pomeriggio di domenica 8 ottobre le imprese del fashion marchigiano hanno preso parte al Fashion Live Show promosso da Cna Federmoda con la direzione artistica di Roberto Corbelli, coinvolgendo il centro storico di Genova in un’esclusiva passerella in cui i vicoli genovesi hanno rappresentato il punto di incontro tra moda, turismo, artigianato e food. Non a caso, l’abito gioiello realizzato da Dienpi ha rappresentato una preziosa fonte di ispirazione per uno chef genovese, che all’Osteria della Foce ha proposto una speciale tartina con alici dedicata al capo.

«Genova Jeans è un progetto estremamente valido, con un nobile scopo che la Cna, grazie all’impegno del responsabile nazionale Antonio Franceschini, ha condiviso a partire dalle primissime edizione promuovendo corsi dedicati al jeans e alla sua filiera nelle scuole di moda del territorio – dichiara Doriana Marini – Si tratta di un’iniziativa con grandi margini di crescita, che negli anni a venire dovrà puntare a diventare un evento sempre più internazionale coinvolgendo tutti i player del jeans e ampliando ulteriormente l’offerta di eventi collaterali per promuovere al meglio le eccellenze del Made in Italy».