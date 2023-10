SAN BENEDETTO – Nella mattinata di venerdì 13 ottobre, in occasione della Festa del Patrono, si è tenuta, nella sala consiliare, la cerimonia di consegna dei Gran Pavese Rossoblu. Si tratta dell’onorificenza cittadina che viene assegnata per l’opera svolta per il benessere della comunità, con attività economiche, sociali e assistenziali.

Sono stati premiati l’architetto Vincenzo Acciarri, l’ex allenatore Luigi Ursini, il professore Giuseppe Spampanato, il magistrato Eligio Paolini. Ancora il Concerto Bandistico ‘Città di San Benedetto del Tronto’ e l’Associazione italiana per la Donazione di organi, tessuti e cellule.

La commissione che ha consegnato il premio era composta dal sindaco, dagli ex sindaci e dai rappresentanti del consiglio comunale.